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طرح برومو فيلم "جلوبال" عبر "يوتيوب"

الأحد 19/يناير/2020 - 02:57 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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طرحت الشركة المنتجة لفيلم " جلوبال" التريلير الرسمي للفيلم الذي يقوم ببطولته مجموعة من الشباب المشاهير من بينهم إكرامي هجرس ونجم فريق المدفعجية إسلام شندي ويتعاون معهم في الفيلم الفنان أحمد صيام، والفنانة أحلام الجريتلي، والفيلم إشراف عام خالد سليمان و إخراج سمير صبحي.


فيلم "جلوبال" يدور حول شاب تعرض للتنمر في طفولته، مما أصابه بمرض نفسي جعله ينتقم من الذين تنمروا عليه في صغره، و تضم أحداث الفيلم الكثير من مشاهد الأكشن التي صممها محمد بدوي مصمم المعارك الشهير.


والجدير بالذكر أنَّ أصدقاء الأبطال من المشاهير قاموا بمشاركة البرومو علي صفحاتهم الشخصية كنوع من أنواع الدعم، ومن المقرر الأعلان عن موعد العرض الخاص خلال الأيام القادمة.
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