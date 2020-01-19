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قائد بالجيش اليمني: صواريخ إيران تذبح أبناء الوطن

الأحد 19/يناير/2020 - 02:11 م
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قصف على مأرب
قصف على مأرب
وكالات
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علق قائد قوات المقاومة الوطنية في الجيش اليمني، العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، قصف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمعسكر تدريبي تابع للجيش في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن

 

وكتب عبد الله صالح، اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، قال فيها: "كارثة أليمة تهز كيان كل يمني حر يشاهد أبناء وطنه وهم يُذبحون بصواريخ إيران".

 

وأضاف عبد الله صالح: "تعازينا الحارة لشهداء مأرب العزيزة، شهداء الوحشية الحوثية ضد اليمنيين، إنها جريمة تثبت ما نقوله كل يوم: "الحوثي هو عدو لليمنيين جميعاً".

 

وشنت ميليشيا الحوثي، أمس السبت، قصفًا صاروخيًا، استهدف معسكر الاستقبال التدريبي للجيش اليمني في الميل شمال غربي مدينة مأرب، موقعاً 70 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً في حصيلة جديدة. 

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الكلمات المفتاحية

قائد بالجيش اليمني صواريخ إيران‎ ايران اليمن

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