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الليلة.. متابعة لمؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية بـ"مصر النهاردة"

الأحد 19/يناير/2020 - 01:59 م
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أرشيفية
أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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يستعرض الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، اجتماعات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية بمشاركة دول إقليمية ودولية؛ لبحث توحيد الموقف الدولي حول آلية حل الأزمة الليبية، ودعم أي حل سياسى تتفق عليه الأطراف السياسية الليبية.

وتستضيف الفقرة، لتقديم رؤية تحليلية حول ما ستسفر عنه الاجتماعات والمواقف المختلفة للدول المشاركة بالمؤتمر، الدكتور بشير عبدالفتاح السيد أحمد الخبير في الشؤن التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وجمال رائف الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية.

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.
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