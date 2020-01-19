مفاجأة من العيار الثقيل في يوم 13

في سريه تامه نجح المنتج " لؤي عبدالله " في ضم الفنان " شريف منير " لفريق عمل فيلم "يوم ١٣" و يقوم حاليا بتصوير مشاهده داخل ديكور " القصر" الذي تم بناؤه داخل ستوديو مكة بمدينه السادس من اكتوبر و الذي تخطت ميزانيه بناؤه ٩ ملايين جنيه .





ويعتبر فيلم " يوم ١٣ " التجربه الثالثه للفنان " شريف منير " مع شركة "أوسكار " بعد أشتراكه من قبل في عملي مسلسل " الزئبق " مع " كريم عبدالعزيز" والذي تم عرضه في موسم رمضان 2017 تأليف "وائل عبدالله و وليد يوسف " و إخراج وائل عبدالله و إنتاج أوسكار للتسجيلات الفنيه ، و أيضا دوره في فيلم "ولاد العم” من تأليف " عمرو سمير عاطف " و إخراج "شريف عرفه " و إنتاج المجموعه الفنيه المتحدة.





‏‎ فيلم اليوم ١٣ يصنف من أفلام الرعب و الأثارة والتشويق و تدور أحداثه بشكل تشويقي .





‏‎"يوم ١٣ " يعد التجربه الأولي في تاريخ السينما العربية المجهزه بتقنية ال 3D، والتي تعد طفره جديدة في السوق السينمائي حيث ينقل السينما المصرية إلي العالمية من حيث التقنيات في الصورة و الصوت .

‏‎‏‎تقنية " ثري دي " هي تلك التقنية التي تقوم بعرض الصور والفيديوهات بشكل يبدو كأنه طبيعي بحيث تتضمن الصورة أبعاد العمق والعرض والارتفاع جدير بالذكر ظروف خاصه طارئه اجبرت الفنان " محمد شاهين " عن استكمال دوره في فيلم " يوم ١٣ " .





‏‎ والفيلم من بطولة أحمد داوود ودينا الشربينى وشريف منير و أروي جودة و جومانه مراد بالاضافه إلي مجموعه كبيره من النجوم و من إنتاج أوسكار للتوزيع و دور العرض " للمنتجان لؤي عبدالله ووائل عبدالله و من تأليف و إخراج وائل عبدالله .



