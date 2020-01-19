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مفاجأة من العيار الثقيل في يوم 13

الأحد 19/يناير/2020 - 02:00 م
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بوابة الفجر
محمود حنفي
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في سريه تامه نجح المنتج " لؤي عبدالله " في ضم  الفنان " شريف منير " لفريق عمل فيلم "يوم ١٣" و يقوم حاليا بتصوير مشاهده داخل ديكور " القصر"  الذي تم بناؤه داخل ستوديو مكة بمدينه السادس من اكتوبر و الذي تخطت ميزانيه بناؤه ٩ ملايين جنيه  . 

 ويعتبر فيلم " يوم ١٣ " التجربه الثالثه للفنان " شريف منير " مع شركة  "أوسكار " بعد أشتراكه من قبل في عملي مسلسل " الزئبق " مع " كريم عبدالعزيز" والذي تم عرضه في موسم رمضان  2017  تأليف "وائل عبدالله و وليد يوسف " و إخراج وائل عبدالله و إنتاج أوسكار للتسجيلات الفنيه ، و أيضا دوره في فيلم "ولاد العم” من تأليف " عمرو سمير عاطف " و إخراج "شريف عرفه " و إنتاج المجموعه الفنيه المتحدة.

‏‎ فيلم اليوم ١٣ يصنف من أفلام الرعب و الأثارة والتشويق و تدور أحداثه بشكل تشويقي  .

‏‎"يوم ١٣ " يعد  التجربه الأولي في تاريخ السينما العربية المجهزه بتقنية ال 3D، والتي تعد طفره جديدة في السوق السينمائي حيث ينقل السينما المصرية إلي العالمية من حيث التقنيات في الصورة و الصوت .
‏‎‏‎تقنية  " ثري دي " هي تلك التقنية التي تقوم بعرض الصور والفيديوهات بشكل يبدو كأنه طبيعي بحيث تتضمن الصورة أبعاد العمق والعرض والارتفاع  جدير بالذكر  ظروف خاصه طارئه اجبرت الفنان " محمد شاهين " عن استكمال دوره في فيلم " يوم ١٣ " .

‏‎ والفيلم من  بطولة أحمد داوود ودينا الشربينى وشريف منير و أروي جودة و جومانه مراد بالاضافه إلي مجموعه كبيره من النجوم و من إنتاج أوسكار للتوزيع و دور العرض " للمنتجان لؤي عبدالله ووائل عبدالله و من تأليف و إخراج وائل عبدالله .

‏‎عناوين بيانات الاخبار السابقة عن فيلم "يوم ١٣":
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