اليوم.. بابا الروم الأرثوذكس يحتفل بعيد الغطاس في الإسكندرية





ویكرم قداسته، خلال صلاة القداس، راعي الكنیسة المتقدم في الكهنة، الأب بتروس مظهر، بمناسبة مرور عشرین عاما على رسامته وخدمته الكهنوتیة.



وتبدأ احتفالات إحیاء ذكرى معمودیة السید المسیح، بنهر الأردن، أو كما یسمى بعید الغطاس، وهو من الأعیاد السیدیة الكبرى في الكنیسة، وترتبط به عدة طقوس ومسمیات، من بینها "برامون"، و"لقان".



وكانت كنیسة القدیس أنطونیوس الكبیر، بمنطقة الشاطبي بالإسكندریة للروم الأرثوذكس، احتفلت، مساء أول أمس، بعید شفیعها القدیس الأنبا أنطونیوس.





ومن مظاهر الاحتفال بهذا العید، أن یتناول الأقباط القلقاس والقصب.

یترأس البابا البطریرك ثیوذوروس الثاني، بابا وبطریرك الإسكندریة وسائر أفریقیا للروم الأرثوذكس، القداس الإلهي، مساء اليوم، من كنیسة القدیس أنطونیوس الكبیر، بمنطقة الشاطبي بالإسكندریة.