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النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لنجل عم "قتيل العياط"

الأحد 19/يناير/2020 - 01:56 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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واصلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة قتل شاب يدعى "صالح مسعد"، 28 عامًا، وإصابة نجل عمه، إثر إطلاق أعيرة نارية صوبهم، على يد مجهولين لسرقه السيارة بالإكراه، فيما استعلمت عن الحالة الصحية له، تمهيدًا لاستماع أقواله، فيما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية.

واستعجلت النيابة العامة، في وقت سابق تقرير الطب الشرعي في واقعة قتل الشاب، وذلك للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن مجهولون طاردوا شاب في عقده الثاني من العمر، يقطن بعزبة حسن بقرية المتانيا، أثناء ذهابه للعمل بسيارته، في مركز العياط، لسرقة أمواله وسيارته التي يقودها بالإكراه، إذ حاول الدفاع عن نفسه والإبتعاد عنهم، ولكنهم أطلقوا صوبه أعيره نارية، أعلى كوبري البليده الإقليمي بالعياط، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وفروا هاربين. 

وأمرت النيابة، في وقت سابق، التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة لفحصها، وانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة الشاب.
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الكلمات المفتاحية

قرية المتانيا قتيل العياط السرقة بالاكراه

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