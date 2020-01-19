ننشر أسماء الصحفيين المرشحين لانتخابات شعبة المصورين

أعلنت نقابة الصحفين، عن أسماء الزملاء المرشحين بانتخابات شُعبة المصورين الصحفيين، والتي تنعقد يوم 23 يناير الجاري.





وجاءت أسماء الزملاء كالتالي:





مقرر الشُعبة

مجدى إبراهيم محمد علي - الشروق

نائب المقرر

أحمد محمود محمود جمعة - الدستور

عضوية المكتب

أحمد عبدالفتاح أحمد علي - الشروق

محمد هشام محمد عبدالجواد - المصرى اليوم

مصطفى أمين عثمان - أ.ش.أ

مصطفى محمد جمال عبدالجواد - الأهرام