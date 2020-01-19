والد ميجان يتهم ابنته بإهانة العائلة المالكة في المملكة المتحدة

اتهم توماس ماركل والد ميجان ماركل ابنته "بإهانة" العائلة المالكة البريطانية في جزء من مقابلة نشرت بعد يوم من قول قصر باكنجهام، أن الأمير هاري، وزوجته لن يكونا يعملان في الملكية.



وأعلن القصر يوم السبت، أن الزوجين لن يستخدما ألقاب "السمو الملكي"، وسوف يدفعان طريقهما في الحياة.



وتم إلقاء النظام الملكي في وقت سابق من هذا الشهر عندما أعلن هاري، البالغ 35 عامًا، وزوجته الممثلة الأمريكية السابقة أنهما يريدان تقليص واجباتهما الرسمية وقضاء المزيد من الوقت في أمريكا الشمالية.



وأخبر توماس ماركل اعتقاده، أن ميجان، البالغة 38 عامًا، تقذف "حلم كل فتاة".



وأضاف "إنه أمر مخيب للآمال لأنها حصلت بالفعل على حلم كل فتاة.



وقال أيضًا، كل فتاة صغيرة تريد أن تصبح أميرة، وقد حصلت عليها والآن ترميها بعيدًا، لأنها تبدو وكأنها ترميها بعيدًا مقابل المال".



وتم تصوير المقابلة بعد إعلان الزوجين أنهم سوف يتراجعون كأعضاء كبار في العائلة المالكة. وأصدرت القناة 5 جزءًا من المقابلة اليوم الأحد وقالت إن الفيلم الوثائقي الكامل سيبث "في الأسابيع المقبلة".



ووصف توماس ماركل العائلة المالكة بأنها "واحدة من أعظم المؤسسات التي تعيش فترة طويلة على الإطلاق"، قائلًا إنه عندما تزوجت ميجان من هاري في مايو 2018، فإنها تعهدت "بأن تكون جزءًا من أفراد العائلة المالكة وتمثيل العائلة المالكة".



وأضاف "هذا يشبه واحدة من أعظم المؤسسات التي تعيش طويلا، فإنهم يدمرونه، إنه أمر مثير للسخرية، ولا ينبغي أن يفعلوا هذا".



وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدمت صحيفة "ميل أون صنداي" دفاعها إلى المحكمة من قبل ميجان بسبب نشر خطاب خاص أرسلته إلى والدها.



وقال توماس ماركل إنه لا يتوقع اتصال ميغان.



وأوضح: "لا أريد تواصلها معي، ولا سيما الآن، ولكنني أعتقد أن كلاهما يتحولان إلى أرواح ضائعة في هذه المرحلة".



وأضاف أيضًا، لا أعرف ما الذي يبحثون عنه، بل لا أعتقد أنهم يعرفون ما يبحثون عنه.



