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مدافع الإنتر يشعل الحرب بين برشلونة والسيتي

الأحد 19/يناير/2020 - 01:45 م
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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أثار تألق مدافع إنتر ميلان الشاب أليساندرو باستوني إعجاب كشافي ناديي برشلونة ومانشستر سيتي خلال الفترة الماضية.


وتألق اللاعب بشدة رفقة النيرادزوري في المباريات الماضية، الأمر الذي أدى لإنتزاعه مكاناً أساسياً في تشكيلة أنطونيو كونتي، على حساب الأوروجواياني الخبير دييجو جودين.


وأشارت تقارير إسبانية أوردتها صحيفة موندو ديبورتيفو، أن نادي برشلونة قدم عرضاً بالفعل لإنتر ميلان لضم المدافع الشاب، بيد أن طلبه قوبل بالرفض.


وأشارت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية، أن إدارة مانشستر سيتي ترغب في عقد صفقة تبادلية، يتم على إثرها بيع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، مقابل ضم باستوني.


وأفادت الصحيفة الإيطالية، أن إنتر ميلان رفض بشكل قاطع فكرة التخلي عن صاحب الـ 20 عاماً في الوقت الحالي.


ويستعد الإنتر اليوم الأحد، لزيارة ملعب فيا ديل ماري لمواجهة فريق ليتشي، في الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

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