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طلاب الإعدادية بالمنوفية يؤدون امتحان العلوم على ورقة الأسئلة

الأحد 19/يناير/2020 - 01:46 م
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بوابة الفجر
أحمد الباهي
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واصلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، مزوالة فصل جديد من الإهمال، بعدما فوجئ طلاب المدرسة الإعدادية الحديثة بمدينة قويسنا، بعدم وجود ورق للإجابة، وأصابهم الأمر بحالة من الفزع نتيجة مرور الوقت المقرر لامتحان مادة العلوم.

من جانبها، توجهت جمعية حقوق الإنسان بالمنوفية، بقيادة مديرها طارق الحداد، باستغاثة إلى محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، ورئيس مدينة قويسنا، ومدير الإدارة التعليمية، للنظر في امتحان علوم المرحلة الإعدادية لمدرسة قويسنا الحديثة للتعليم الأساسي، مؤكدًا أن الطلاب أدوا الامتحان في نفس ورقة الأسئلة، وتقرر عمل محضر بالواقعة.
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الكلمات المفتاحية

وزير التربية والتعليم امتحان العلوم المنوفية التربية والتعليم

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