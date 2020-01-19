رقم مميز في انتظار نجم برشلونة أمام غرناطة

يستعد فريق برشلونة الإسباني لإستضافة نظيره غرناطة مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب كامب نو، لحساب الجولة 20 من الدوري الإسباني.





ويتأهب النجم الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش لتسجيل ظهوره رقم 300 في الدوري الإسباني، في حال مشاركته أمام النادي الأندلسي، في أولى مباريات المدرب الجديد للبلوجرانا كيكي سيتين.





وخاض الكرواتي 117 مباراة في الليجا بقميص فريقه السابق أشبيلية، والذي إنضم له قادماً من شالكة الإسباني، وحاز معه لقب وحيد هو بطولة الدوري الأوروبي.





وانضم راكيتيتش لبرشلونة في صيف عام 2014 بعد صراع مع الغريم ريال مدريد، قبل أن يساهم في الحصول على الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا عام 2015 في موسمه الأول في كتالونيا، حيث سجل الهدف الإفتتاحي ضد يوفنتوس في نهائي دوري الأبطال عام 2015 بملعب برلين.





ومثل راكيتيتش النادي الكتالوني في 182 مباراة في الليجا حتى الآن، ليصبح مجموع ما خاضه اللاعب 299 لقاء في الدوري الإسباني.





وتقلصت مشاركات راكيتيتش مع برشلونة في هذا الموسم، بعد قدوم الهولندي الدولي فرانكي دي يونج من صفوف أياكس أمستردام الهولندي، مما جعله مثار لشائعات مغادرته ملعب كامب نو في الفترة الحالية.



