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عاجل.. السيسي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في برلين

الأحد 19/يناير/2020 - 01:44 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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صرح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل في مقر إقامته ببرلين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل اليوم الأحد.

وأكد "السيسي"، حرص مصر على تعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع أمريكا، مشيرا إلى أنه لا سبيل لتسوية الأزمة الليبية إلا من خلال حل شامل لكافة أبعاد القضية.

وأعرب "السيسي"، عن تقديره لجهود واشنطن في رعاية المفاوضات الخاصة بشأن سد النهضة.
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الكلمات المفتاحية

برلين السيسي الأزمة الليبية أمريكا أخبار مصر

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