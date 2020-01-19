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فلامينجو يعلن اقتراب ضم "جابيجول" بشكل نهائي

الأحد 19/يناير/2020 - 01:42 م
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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ألمح نائب رئيس نادي فلاميجو البرازيلي لإقتراب إنتهاء المفاوضات بشأن شراء عقد النجم البرازيلي جابريل باربوسا من نادي إنتر ميلان الإيطالي بشكل نهائي.


وكشف ماركو براس، نائب رئيس نادي فلامنيجو عن موقف جابي جول، خلال مقابلة صحفية لوكالة تروسيدورس البرازيلية قائلاً: " أعتقد أننا نسير في الطريق الحصيح نحو إنهاء المفاوضات، قدمنا عرضاً مقبولاً، سنعلن إنتهاء المفاوضات بحلول الإسبوع المقبل".


وأضاف: " لا أريد أن أطلق وعوداً مثل مطلع العام الماضي، لكننا قريبين للغاية من إنهاء الأمر، أستطيع القول أننا نستعد لحصد البطولات مع باربوسا".


ويمتد تعاقد باربوسا مع الإنتر حتى عام 2022، لكن إدارة نادي فلامينجو تسعى بكل قوة لشراء عقد اللاعب بصفة نهائية.


وخاض جابي جول 41 مباراة مع فريقه، حيث سجل 34 هدفاً وقدم 11 تمريرة حاسمة، وساهم في حصول فريقه على كأس كوبا ليبرتادوريس، حينما سجل هدفين قاتلين بمرمى ريفربليت الأرجنتيني.

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