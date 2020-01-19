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وزيرة الصحة تعليقًا على مصرع "طبيبات المنيا": قضاء وقدر.. وملناش علاقة بحوادث الطرق

الأحد 19/يناير/2020 - 01:41 م
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هالة زايد
هالة زايد
الفجر
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خرجت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن صمتها فيما يتعلق بحادث طبيبات المنيا، الذي أسفر عن مصرع ثلاثة طبيبات، وإصابة 15، الخميس الماضي، موضحة أنها كانت فى وعكة صحية يوم الواقعة".

وقالت في أول تعليق على الموضوع، خلال جولتها بالأقصر، اليوم الأحد: "هناك مراكز تدريب عالية بتكنولوجيا متقدمة، تضطرنا للسفر إليها من أجل اكتساب خبرات.. حوادث الطرق ليست ولاية وزارة الصحة، وما حدث قضاء وقدر".

وأضافت أن الأطباء الذين توفوا فى حادث المنيا شهداء، لأنهم كانوا على سفر كى يخدموا بلدهم، فنحتسبهم شهداء عند الله، سأذهب إلى أسرهم لتقديم التعازي بنفسى.
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هالة زايد طبيبات المنيا حادث طبيبات المنيا الفجر

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