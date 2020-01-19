Advertisements
Advertisements
Advertisements

الداخلية تقدم تسهيلات لكبار السن وذوي الإعاقة بالجوازات

الأحد 19/يناير/2020 - 01:36 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تفعيلها لإجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الأمنية الجماهيرية، وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة.

واتخذت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

واستقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عددًا من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوي الإحتياجات الخاصة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم في إستخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

وأكدت الداخلية استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين، حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية جوازات السفر الشرطة

أخبار تهمك

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ يوم

الأرصاد تحذر: تقلبات جوية عنيفة خلال الأسبوع الجاري (تفاصيل)

منذ ساعتين و 14 دقيقة

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يجهز بادجي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

شوبير يزف خبر سار للأندية المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

مكالمة للخطيب.. الاتحاد يطلب نجم الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

رجال الأعمال انتقدوا سحر نصر أمام "مدبولي" واشترطوا عليه تعديل 6 قوانين

منذ حوالي 15 ساعة

أزارو يفاجئ الأهلي بقرار جديد بعد العرض السعودي

منذ حوالي 3 ساعات

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات

سبورت تكشف عن طريقة لعب برشلونة أمام غرناطة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من وزيرة الصحة على حادث طبيبات المنيا

منذ 39 دقيقة

فايلر يتجسس على النجم الساحلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تصريحات مهمة للرئاسة بشأن مؤتمر برلين حول ليبيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الجوازات والهجرة يسهلان إجراءات الخدمات والمستندات الشرطية

الجوازات تواصل تسهيل الإجراءات لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة (صور)

إدارة الجوازات تواصل تفعيلها لإجراءات التيسير على المواطنين

الجوازات والهجرة تواصل تسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين

إجراءات ميسرة لـ"الجوازات" لكبار السن وذوي الإعاقة الراغبين في الحصول على خدماتها

الشرطة في خدمة الشعب.. تسهيل إجرائات المواطنين الراغبين في الحصول على مستندات شرطية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:39 ص

مكالمة للخطيب.. الاتحاد يطلب نجم الأهلي

أزارو يفاجئ الأهلي بقرار جديد بعد العرض السعودي

10:48 ص

الأرصاد تحذر: تقلبات جوية عنيفة خلال الأسبوع الجاري (تفاصيل)

11:57 ص

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

03:51 م

فايلر يتجسس على النجم الساحلي

11:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status