حقيقة مشاركة محمد صلاح سفيرا لمعرض الكتاب (فيديو)

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، إن سفراء معرض الكتاب في دورته الـ51 هم مجموعة من الشخصيات المؤثرة في مصر، أمثال الدكتور زاهي حواس، والمهندس هاني عازر، والفنانة سميحة أيوب، والكابتن محمود تريزيجيه.



ونفى "بهي الدين"، خلال حواره عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، ما تردد بشأن مشاركة اللاعب محمد صلاح سفيرا لمعرض الكتاب، موضحا أن مشاركة شخصيات مؤثرة كسفراء للمعرض كانت فكرة لعدد من الشباب، وتم طرحها ومن استجاب سريعا أصبح سفيرا للمعرض.



وأضاف رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، أنه سيتم طرح تطبيق على الهواتف المحمولة للتعريف بتفاصيل معرض الكتاب، والكتب الموجودة وأسعارها وأماكنها، منوها بأنه سيكون هناك عدد كبير من الشباب كمتطوعين لخدمة الزوار داخل المعرض.

