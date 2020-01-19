القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء سمير خليدى عبدالله مدير إدارة التجنيد والتعبئة، مشيرًا إلى أن الشروط والفئات المطلوبة للتطوع من الحاصلين على الإعدادية العامة وما يعادلها الأزهرية والمهنية والرياضية بمجموع 60% كحد أدنى.



وبالنسبة للفئات المطلوبة للأدلاء "قصاصي الأثر" لصالح قوات حرس الحدود فيقبل الحاصلين على الإعدادية العامة وما يعادلها وراسبي الإعدادية والحاصلين على الشهادة الإبتدائية والملمين بالقراءة والكتابة، على أن يكونوا من قاطنى محافظات أسوان وقنا والمناطق الصحراوية المحيطة بهما.



ويشترط أن يكون المتطوع مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج ولن يسمح له بالزواج إلا بعد انتهاء فترة التدريب المقررة بنجاح، وألا يقل سن المتطوع عن 15 عامًا ولا يزيد عن 25 عامًا، وبالنسبة لقصاصي الآثر لا يقل سنه عن 17 عامًا لا يزيد عن 25 عامًا عند الالتحاق فى 22-8-2020.









أما المستندات المطلوبة عند التقدم هي صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة أو مستخرج رسمى معتمد ومختوم، على أن يقدم الأصل عند الالتحاق وشهادة الميلاد مميكنة حديثة الإصدار وصورة بطاقة الرقم القومى فى حالة بلوغ الشاب 16 عامًا، وصورة الموقف التجنيدى لمن حل عليه الدور للتجنيد وصحيفة الحالة الجنائية وصورة منها و8 صورة فوتوغرافية حديثة 4x 6 ألوان وصورة بطاقة الرقم القومى للوالد والولدة أو ولى الأمر وبيان القيد العائلى للوالد ممكن حديث الإصدار وصورة منه، فضلًا عن باقى المستندات المتواجدة بالحافظة التى يتسلمها الشاب من منافذ التوزيع.



ويتم صرف ملفات التطوع بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 27-1-2020 إلى يوم الخميس الموافق 27-2-2020، ويبدأ قبول ملفات التطوع للقوات المسلحة بمناطق التجنيد والتعبئة بعد استيفاء واستكمال المستندات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1-2-2020 وحتى يوم الخميس الموافق 5-3-2020.



وتيسيرًا على راغبى التطوع، خصصت إدارة التجنيد والتعبئة أماكن عديدة لصرف الملفات، حيث يتم سحب ملفات التطوع من مجمع خدمة المواطنين بإدارة التجنيد والتعبئة بحلمية الزيتون، وبمناطق التجنيد والتعبئة فى "القاهرة والجيزة والإسكندرية والزقازيق وأسيوط وطنطا وقنا والمنصورة والمنيا" وأقسام التجنيد والتعبئة بالمحافظات الغير متواجد بها مناطق تجنيد وتعبئة.



وبالنسبة للأدلاء "قصاصي الأثر"، فيتم صرف وتقديم ملفات التطوع لصالح قوات حرس الحدود بمكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان ومقرها محافظة أسوان خلف الاستاد الرياضى اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 27-1-2020، إلى يوم الخميس الموافق 27-2-2020 على أن يتم قبول الملفات بعد استيفاء واستكمال المستندات إعتبارًا من يوم السبت الموافق 1-2-2020 وحتى يوم الخميس الموافق 5-3-2020.



وأدخلت إدارة التجنيد والتعبئة، نظام الاستعلام الصوتى لخدمة المواطنين على الأرقام التالية إدارة التجنيد والتعبئة ومنطقة القاهرة والجيزة 26351195 02 - 2633958102.



وبناءًا على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تم تصميم موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية "الإنترنت"، يوضح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد والتطوع من جميع الفئات، وكذلك الخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج، وذلك على العنوان التالى: http:tagned.afmic.gov.eg.



كما تم إنشاء بريد إلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية "الإنترنت" على العنوان التالى:



كما يشترط موافقة ولى الأمر لمن هو أقل من 18 عامًا، وأن يكون لائقا طبيًا ويجتاز جميع الاختبارات المحددة للقبول، وألا يقل الطول عن 165 سم، وألا يقل الحد الأدنى للقبول عن 60% من إجمالى الدرجات.أما المستندات المطلوبة عند التقدم هي صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة أو مستخرج رسمى معتمد ومختوم، على أن يقدم الأصل عند الالتحاق وشهادة الميلاد مميكنة حديثة الإصدار وصورة بطاقة الرقم القومى فى حالة بلوغ الشاب 16 عامًا، وصورة الموقف التجنيدى لمن حل عليه الدور للتجنيد وصحيفة الحالة الجنائية وصورة منها و8 صورة فوتوغرافية حديثة 4x 6 ألوان وصورة بطاقة الرقم القومى للوالد والولدة أو ولى الأمر وبيان القيد العائلى للوالد ممكن حديث الإصدار وصورة منه، فضلًا عن باقى المستندات المتواجدة بالحافظة التى يتسلمها الشاب من منافذ التوزيع.ويتم صرف ملفات التطوع بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 27-1-2020 إلى يوم الخميس الموافق 27-2-2020، ويبدأ قبول ملفات التطوع للقوات المسلحة بمناطق التجنيد والتعبئة بعد استيفاء واستكمال المستندات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1-2-2020 وحتى يوم الخميس الموافق 5-3-2020.وتيسيرًا على راغبى التطوع، خصصت إدارة التجنيد والتعبئة أماكن عديدة لصرف الملفات، حيث يتم سحب ملفات التطوع من مجمع خدمة المواطنين بإدارة التجنيد والتعبئة بحلمية الزيتون، وبمناطق التجنيد والتعبئة فى "القاهرة والجيزة والإسكندرية والزقازيق وأسيوط وطنطا وقنا والمنصورة والمنيا" وأقسام التجنيد والتعبئة بالمحافظات الغير متواجد بها مناطق تجنيد وتعبئة.وبالنسبة للأدلاء "قصاصي الأثر"، فيتم صرف وتقديم ملفات التطوع لصالح قوات حرس الحدود بمكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان ومقرها محافظة أسوان خلف الاستاد الرياضى اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 27-1-2020، إلى يوم الخميس الموافق 27-2-2020 على أن يتم قبول الملفات بعد استيفاء واستكمال المستندات إعتبارًا من يوم السبت الموافق 1-2-2020 وحتى يوم الخميس الموافق 5-3-2020.وأدخلت إدارة التجنيد والتعبئة، نظام الاستعلام الصوتى لخدمة المواطنين على الأرقام التالية إدارة التجنيد والتعبئة ومنطقة القاهرة والجيزة 26351195 02 - 2633958102.وبناءًا على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تم تصميم موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية "الإنترنت"، يوضح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد والتطوع من جميع الفئات، وكذلك الخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج، وذلك على العنوان التالى: http:tagned.afmic.gov.eg.كما تم إنشاء بريد إلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية "الإنترنت" على العنوان التالى: [email protected]

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة، وكذلك قصاصي الأثر لصالح قوات حرس الحدود اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 27-1-2020.