إيفا لونجوريا تتألق في ثوب ذهبي لامع لحضور حفل جوائز SAG 2020

أشعلت إيفا لونجوريا، النجمة البالغة من العمر 44 عامًا، السجادة الحمراء في ليل السبت، حيث وصلت إلى الحفل السنوي بثوب ذهبي لامع.





بدءًا من اللون المذهل للتصميم وحتى خط الصدر المفتوح إلى النصف السفلي، كانت قطعة الموضة هذه واحدة من الأشياء التي يجب تذكرها. كان ثوبها يتميز بأكمام منتفخة وشفافة وحزام كبير يزين خصرها الصغير.





شاركت إيفا على إنستجرام ستوري: "لا أستطيع الإنتظار حتى ترى هذا الفستان، أنا مغرمة بهذا الفستان".





علاوة على ذلك، قامت أسطورة هوليوود بإكمال إطلالتها الجذابة بمكياج خفيف وناعم، واختارت مكياج العيون الدخانية، وبدت إيفا أنيقة دون عناء. أما بالنسبة لتصفيفة شعرها، فقد جعلته بسيط ومثير. وارتدت قرط صغير.





ليست هذه هي المرة الأولى التي ترتدي فيها إيفا اللون الأصفر، في الأشهر الأخيرة وفي العرض الأول لفيلم Dora and Lost City of Gold في لوس أنجلوس، ارتدت إيفا فستان مشمس أصفر بدون حمالات من Vitor Zerbinato.





حتى عندما لا ترتدي إيفا ملابس بالألوان الزاهية والجريئة، فإنها ترتدي ملابس في تصميمات جريئة.



في سبتمبر الماضي، سرقت إيفا العرض في L'Oréal Paris Le Défilé خلال أسبوع الموضة.

