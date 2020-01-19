Advertisements
Advertisements
Advertisements

إيفا لونجوريا تتألق في ثوب ذهبي لامع لحضور حفل جوائز SAG 2020

الأحد 19/يناير/2020 - 01:55 م
Advertisements
بوابة الفجر
مرنا مجدي
Advertisements
أشعلت إيفا لونجوريا، النجمة البالغة من العمر 44 عامًا، السجادة الحمراء في ليل السبت، حيث وصلت إلى الحفل السنوي بثوب ذهبي لامع.


بدءًا من اللون المذهل للتصميم وحتى خط الصدر المفتوح إلى النصف السفلي، كانت قطعة الموضة هذه واحدة من الأشياء التي يجب تذكرها. كان ثوبها يتميز بأكمام منتفخة وشفافة وحزام كبير يزين خصرها الصغير.


شاركت إيفا على إنستجرام ستوري: "لا أستطيع الإنتظار حتى ترى هذا الفستان، أنا مغرمة بهذا الفستان".


علاوة على ذلك، قامت أسطورة هوليوود بإكمال إطلالتها الجذابة بمكياج خفيف وناعم، واختارت مكياج العيون الدخانية، وبدت إيفا أنيقة دون عناء. أما بالنسبة لتصفيفة شعرها، فقد جعلته بسيط ومثير. وارتدت قرط صغير.


ليست هذه هي المرة الأولى التي ترتدي فيها إيفا اللون الأصفر، في الأشهر الأخيرة وفي العرض الأول لفيلم Dora and Lost City of Gold في لوس أنجلوس، ارتدت إيفا فستان مشمس أصفر بدون حمالات من Vitor Zerbinato.


حتى عندما لا ترتدي إيفا ملابس بالألوان الزاهية والجريئة، فإنها ترتدي ملابس في تصميمات جريئة.

في سبتمبر الماضي، سرقت إيفا العرض في L'Oréal Paris Le Défilé خلال أسبوع الموضة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضة مشاهير الفجر الفني الات إيفا

أخبار تهمك

مكالمة للخطيب.. الاتحاد يطلب نجم الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ يوم

سبورت تكشف عن طريقة لعب برشلونة أمام غرناطة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مفاجأة في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ يوم

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد تحذر: تقلبات جوية عنيفة خلال الأسبوع الجاري (تفاصيل)

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يتجسس على النجم الساحلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

شوبير يزف خبر سار للأندية المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

أزارو يفاجئ الأهلي بقرار جديد بعد العرض السعودي

منذ حوالي 3 ساعات

رجال الأعمال انتقدوا سحر نصر أمام "مدبولي" واشترطوا عليه تعديل 6 قوانين

منذ حوالي 15 ساعة

تصريحات مهمة للرئاسة بشأن مؤتمر برلين حول ليبيا

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يجهز بادجي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من وزيرة الصحة على حادث طبيبات المنيا

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

لإطلالة كالنجمات.. أفكار لتنسيق الملابس مع لون الشعر البلاتينيوم (صور)

فساتين مطرزة باللون الذهبي تناسب حفلات الخطوبة.. شاهديها

إيفا لونجوريا تقضى إجازة مميزة مع ابنها (صورة)

إيفا لونجوريا وأبطال فيلم "Dora" بالعرض الأول في لوس أنجلوس

شاهد بالصور.. مي عمر بين الإطلالات البريئة والجريئة

بأنوثة طاغية.. ياسمين الخظيب تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:39 ص

مكالمة للخطيب.. الاتحاد يطلب نجم الأهلي

أزارو يفاجئ الأهلي بقرار جديد بعد العرض السعودي

10:48 ص

الأرصاد تحذر: تقلبات جوية عنيفة خلال الأسبوع الجاري (تفاصيل)

11:57 ص

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

03:51 م

فايلر يتجسس على النجم الساحلي

11:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status