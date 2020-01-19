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كيم كارداشيان تجد مكانتها في عملها لإصلاح العدالة الجنائية

الأحد 19/يناير/2020 - 01:48 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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نجمة KUWTK كيم كارداشيان، هي أيقونة شخصية للأزياء والجمال والتلفزيون، وتضيف بسرعة عنوانًا جديدًا إلى قائمتها المتزايدة باستمرار بسبب عملها في إصلاح العدالة الجنائية.


ناقشت كيم، البالغة من العمر 39 عامًا مساعيها التلفزيونية الأخيرة في جولة الصحافة الشتوية لمؤسسة The Justice Project. ويركز الفيلم الوثائقي الذي مدته ساعتان، والذي يعرض على شبكة Oxygenفي 5 أبريل، على أزمة الإصلاح الجنائي ويسلط الضوء على الأفراد الذين تأثروا بنظام العدالة الجنائية.


قالت كيم ل E News بعد أن سئلت عما إذا كانت قد وجهت لها الدعوة للعمل مع إصلاح العدالة الجنائية: "أنا أفعل، أنا حقًا، لا أرى كيف يمكنني فقط أن أقول لا لشخص يحتاج حقًا إلى المساعدة إذا علمت أنه يمكنني مساعدتهم".


وأضافت أن ما تفعله يمكن أن يكون فنيًا في بعض الأحيان، لكنها كانت "رحلة ممتعة".


أجابت كيم، بعد سؤالها عما إذا كانت قد صدمت من أي وقت مضى بالعمل الذي تقوم به: "أنا في بعض الأحيان، لكنني أعتقد أنه يوضح أيضًا لأطفالي مدى حماسي في كل مرة أقوم فيها بزيارة السجن، أو كما تعلمون، شرحت لهم لماذا سأذهب وما أفعله ويفهمونه".


وتابعت كيم: "أحب التحدث عن ذلك مع كل من حولي عندما تحدث حالة، أقصد حتى مجموعتنا تتحدث عن حالات مختلفة تحدث، محادثاتي مختلفة. كان علي حرفيًا تغيير رقم هاتفي، وأقول فقط يجب أن أركز لمدة أربع سنوات. دعني أركز فقط. لقد وجدت اهتماماتي قد تغيرت، تغير كل شيء بالفعل، وكانت رحلة ممتعة".

بالنسبة إلى شخصية تلفزيون الواقع، فإن موازنة الوقت مع أحبائها كانت تمثل تحديًا. في الواقع كانت تتمنى أن تكون محادثة مع والدها اللاحق روبرت كارداشيان.


وقالت كيم: "هناك أوقات يمكن أن أشعر فيها بالإحباط، والدراسة متأخرة حقًا وأتساءل كيف فعل ذلك، إنجاب أربعة أطفال، كان يمر ببعض الأشياء نفسها التي مررت بها، لذلك كان من المثير أن أتحدث معه حول هذا الموضوع. أعرف أنه سيكون فخورًا للغاية".
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