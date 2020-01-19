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"برسالة حب" داليا مصطفى تبارك لنادية الجندي ونبيلة عبيد على "نساء من ذهب"

الأحد 19/يناير/2020 - 01:41 م
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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حرصت الفنانة داليا مصطفى على مباركة كلا من الفنانة نادية الجندي والفنانة نبيلة عبيد، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ونشرت داليا صورة لفنانتين ووجهت لهم كلمات خاصة قائلة:"الف الف مبروك لنجمات مصر نبيله_عبيد وناديه_الجندي احنا في قمه السعاده لرجوعكم وكمان مع بعض في عمل تليفزيون ربنا معاكم وبتمني اكبر وأقوي نجاح لهذا العمل اللي اكيد عظيم وكبير لمجرد وجودكم معًا وده مكسب كبير اوي لينا احنا كجمهور بحبكوا اوي اوي".


مسلسل "نساء من ذهب "بطولة نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، نبيلة عبيد، سهر الصايغ، سيناريو وحوار أمين جمال، والمسلسل مأخوذ عن فورمات أمريكي، ومن المُقرر عرضه في رمضان القادم.


والمسلسل يشهد عودة نادية الجندي إلى الدراما بعد غياب 4 سنوات، وكان آخر أعمالها مسلسل "أسرار" مع المخرج وائل فهمي عبدالحميد، أما الفنانة نبيلة عبيد فكان آخر أعمالها مسلسل "كيد النسا 2" مع المخرج أحمد البدري، بالإضافة إلى ظهورها كضيفة شرف في إحدى حلقات مسلسل "لهفة" مع الفنانة دنيا سمير غانم

وقد أعلنت الفنانة نادية الجندي منذ أيام سفرها إلى لبنان لبدء تصوير مسلسلها الجديد "نساء من ذهب"، وكشفت عن موعد انطلاق تصويره، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت نادية صورة جديدة لها، ظهرت في الصورة وهي برفقة أبطال مسلسلها الجديد "نساء من ذهب"، أثناء توجههم إلى لبنان.

وعلقت نادية على الصورة قائلة :"إلى لبنان الآن مع أسرة المسلسل، حبيبتي بلبلة النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، والفنانة القديرة سميحة أيوب، والجميلة هالة فاخر، ومخرج العمل الأستاذ وائل إحسان".


وأضافت نادية :"حنبدأ التصوير يوم ٢٠ يناير إن شاء الله يارب العمل يعجبكم، وأكون عند حسن ظنكم، وربنا يوفقني ويوفقنا جميعًا يارب، ونقدم لكم في شهر رمضان حاجه جديدة وممتعه تسعدكم".
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