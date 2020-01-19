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"رحلت حبيبتي".. هكذا نعت غادة نافع والدتها الراحلة ماجدة الصباحي

الأحد 19/يناير/2020 - 01:37 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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نعت الفنانة غادة نافع والدتها الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي التي رحلت عن عالمنا يوم الخميس الماضي، وذلك بكلمات مؤثرة من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت غادة منشورًا قالت فيه :"إلى أصدق قلب، أمي التي انتقلت إلى رحمه الله، رحلتي ورحل معك كل الحنان ".

وتابعت غادة قائلة :" رحلتِ صديقتي وحبيبتي، وكأن القدر يريدني أن أتجرع مرارة الفراق ووحشه البعاد، وينتهي كل الكلام ويبقى اسمك في دمي وفي لساني، وكيف أوفيكي حقك بكلماتي، وكيف لي أن ارثيكي، وأنا المحتاجة لمن يرثيني فيكي، أحبك وأفتقدك".

وأضافت غادة قائلة :"رحلتي جسدًا، وبقيتي في قلبي دومًا، رحمة الله عليكي، وأطلب لكِ المغفرة، وأسألكم الفاتحة".

وكشفت غادة نافع عن موعد العزاء حيث قالت :" الأحد ١٩ يناير في جامع عمر مكرم بعد صلاة، المغرب
لا نرى فيكم مكروهًا".
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