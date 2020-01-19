ريهام أيمن تتألق في أحدث جلسة تصوير لها





ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الجميلة" وأضاف آخر"قمر ماشاءالله"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"قمر دائمًا".



ويذكر أن آخر أعمال ريهام أيمن، فيلم "هاتولي راجل"، الذي كان تدور أحداثة في إطار كوميدي رومانسي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم زوجها الفنان شريف رمزي، وأحمد الفيشاوين ويسرا اللوزين وميريت أسامة، والفيلم من إخراج محمد شاكر خضير

نشرت ريهام ايمن، مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت ريهام خلال جلسة التصوير مرتدية "تيشرت بأكمام طويلة باللون الاسود وقبعة باللون البني وكان شعرها منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".