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'الأعلى للإعلام' يعقد أولى جلساته التشاورية حول 'كود الطفل'

الأحد 19/يناير/2020 - 12:28 م
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جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
ميسون أبو الحسن - تصوير: محمد فتحي
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عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أولى جلساته التشاورية حول مدونة السلوك الإعلامي للطفل "كود الطفل"، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

جاءت الجلسة بحضور الدكتور والكاتب الصحفي عصام فرج أمين العام المجلس، نيابة عن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس.

وجاءت الجلسة بحضور ناصر مسلم ممثلًا عن المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتور حسين أمين رئيس مركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية، ولويجي بيتر نائب ممثل منظمة اليونيسيف في مصر.

كما شارك بالجلسة، الكاتب الصحفي حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين، والكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، والكاتب الصحفي جمال الشاعر، بالإضافة إلى الكاتب الصحفي سعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، والإعلامي عمرو الليثي، والإعلامية نجوى إبراهيم، وسمر دسوقي رئيس تحرير مجلة حواء.
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الكلمات المفتاحية

مدونة السلوك الإعلامي للطفل كود الطفل الفجر الأعلى للإعلام

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