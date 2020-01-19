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والدة أحد الشهداء: "مزعلتش على ابني.. كان لازم حد يضحي" (فيديو)
الأحد 19/يناير/2020 - 12:25 م
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هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، لقاءً خاصا مع والدة الشهيد الرائد ضياء فتحي، تتحدث فيه تفاصيل حياة نجلها الشهيد، ومدى حبه لمصر.
وقالت والدة الشهيد، خلال اللقاء، إن نجلها فور تخرجه من كلية الشرطة في 2005 عين في مديرية أمن سيناء، وأصيب بطلق ناري في كتفه في 2008، لافتة إلى أن قبل انتهاء فترة علاجه عاد لسيناء مرة أخرى رغم محاولاتهم معه أن ينقلوه إلى مكان آخر.
وأضافت، "أنا معرفتش قيمة ضياء، ودقة عمله في الحماية المدنية إلا بعد ما استشهد"، لافتا إلى أن نجلها كان يشعر بأنه سوف يُستشهد، وتوضأ وصلى قبل تفكيكه القنبلة التي استشهد على إثر انفجارها، معلقة: "ابني حمى ناس كتيرة.. عمري ما قولتله سيب شغلك، دي بلدنا ولازم نحميها، ولما ابني استشهد مزعلتش لأن لازم حد يضحي، ومصر هتكون أحسن البلاد".
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