عصام فرج: لأول مرة يصبح لدينا مدونة سلوك إعلامي للطفل

قال الدكتور عصام فرج أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس انتهى من وضع مدونة السلوك الإعلامي للطفل "كود الطفل"، وأصبحت مصر لأول مرة لديها مدونة من هذا النوع، والتي تهدف أن يكون الطفل في مصر على أعلى مستوى، وأن يتعامل الإعلام معه على نحو مرجو.



وأضاف خلال أولى الجلسات التشاورية للمجلس حول المدونة، أن المجلس بدأ الإعداد لهذه المدونة في سبتمبر الماضي، حتى ينضبط المشهد، وعقد ندوة مع رؤساء القنوان ورؤساء تحرير الصحف، وتم التوافق حول مسودتها، وثم عقد احتفال بالوثيقة والطفل، وحدد موعد لتطبيقها، ثم عقد جلسة عصف ذهني مع خبراء، وانتهى من التصور النهائي المطروح



وتابع: "ستكون هذه المدونة مُلزمة لجميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، ومن أهم إيجابيات قانون تنظيم المجلس الأعلى للإعلام 180 لسنة 2018، هو مسؤوليته عن تنظيم الإعلام الإلكتروني أيضًا".





ويعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أولى جلساته التشاورية حول مدونة السلوك الإعلامي للطفل "كود الطفل"، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، والمجلس القومي للأمومة والطفولة.