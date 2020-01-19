صورة نادرة للملك فهد يقود سيارته مع أمير الكويت تشعل "تويتر"



المحافظة على مصادر تاريخ المملكة وجمعه.

إنشاء قاعة تذكارية تضمن كل ما يصور حياة الملك عبد العزيز الوثائقية وغيرها، وآثار الدولة السعودية منذ نشأتها.

منح جائزة سنوية باسم جائزة الملك عبد العزيز.

إصدار مجلة ثقافية تخدم أغراض الدارة.

إنشاء مكتبة تضم كل ما يخدم أغراض الدارة.

خدمة الباحثين والباحثات في مجال اختصاصات الدارة.

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم الأحد، صورة نادرة للملك فهد بن عبدالعزيز وهو يقود سيارته بصحبة أمير دولة الكويت الأسبق الشيخ جابر الأحمد الصباح.وأظهرت الصورة التي تم نشرت عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر”، الملك فهد داخل سيارته الشخصية في المخيم الملكي بحفر الباطن وبجواره الشيخ جابر الأحمد الصباح.ويعود تاريخ التقاط تلك الصورة النادرة إلى عام ١٤٠٦هـ -١٩٨٦م.دارة الملك عبد العزيز:هي مؤسسة ثقافية تقع في الرياض في المملكة العربية السعودية، أنشئت دارة الملك عبد العزيز بموجب المرسوم الملكي في الخامس من شعبان عام 1392هـ الموافق 1972م، وقد تم انشائها لخدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والدول العربية والدول الإسلامية بصفة عامة، والأمين العام للدارة فهد بن عبد الله السماريأهداف الدارةتهدف الدارة لتحقيق عدد من الأهداف هي:تحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة العربية السعودية وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية، وطبعها وترجمتها، وتاريخ وآثار الجزيرة العربية والدول العربية والإسلامية بشكل عام.إعداد بحوث ودراسات ومحاضرات وندوات عن سيرة الملك عبد العزيز خاصة، وعن المملكة وحكامها وأعلامها قديما وحديثا بصفة عامة.