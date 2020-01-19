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أسعار الدواجن اليوم الأحد 19-1-2020 في الأسواق

الأحد 19/يناير/2020 - 11:59 ص
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أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
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أسعار الدواجن اليوم 
واصلت أسعار الدواجن اليوم الأحد 19-1-2020 استقرارها في الأسواق المحلية، حيث سجل متوسط سعر سعر اللحم الأبيض في السوق نحو 28 جنيهًا، ومن المتوقع أن تواصل أسعار الدواجن استقرارها خلال الفترة القليلة المقبلة بعد ارتفاع إنتاج الدواجن وانتشار المزارع في جميع أنحاء الجمهورية وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الدواجن الأن في مصر 
بعد استقرار أسعار الدواجن في الأسواق سجل سعر كيلو اللحم الأبيض يتراوح من 25 إلى 28 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح  من 31 إلى 32 جنيه، بينما سجل سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 14 إلى 18 جنيه​​، وسجل سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 24 إلى 28 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي يتراوح من 32 إلى 35 جنيه.

واستقر سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض عن معدلات تراوحت من 32 إلى 35 جنيه، وسجل سعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 37 إلى 39 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 28 إلى 30 جنيه.

سعر كرتونة البيض والكتاكيت اليوم 
سجل سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 35 إلى 36 جنيه، فيما سجل سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 35 إلى 37 جنيه، و سجل سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح من 40 إلى 45 جنيه، وبلغ سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 3.50 إلى 4 جنيه، فيما سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح من 2.5 إلى  3.00 جنيه، بينما سجل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح من 3.00 إلى 3.50 جنيه.


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