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ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 124 تذكرة هيروين بالمنوفية

الأحد 19/يناير/2020 - 12:04 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة، لضبط متاجري وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية الغير المرخصة.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، من ضبط 3 عاطلين، بحوزتهم 124 تذكرة لمخدر الهيروين.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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مصر حوادث تجارة مخدرات اخبار مصر

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