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خبير أمن معلومات يكشف طرق تأمين الواتس آب من التجسس (فيديو)

الأحد 19/يناير/2020 - 12:03 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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وجه الدكتور وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، نصيحة للمواطنين لتأمين الواتس آب الخاصة به، وحمايته من التجسس أو الدخول على المعلومات الموجودة به.

وناشد "حجاج"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، مالكي الهواتف المحمولة بالدخول على إعدادات الواتس آب، والضغط على الأمان، ووضع pin code عليه لمنع الدخول على معلوماته أو التجسس عليه حال تم سحب رقم هاتفه من شركة الاتصالات نتيجة عدم دفع فاتورة أو ما شابه، أو الدخول لتحميل محادثاته القديمة.

وكشف تطبيق واتس اب أنه سيتوقف عن العمل على هواتف ويندوز ابتداء من الأسبوع المقبل، فعلى الرغم من أن التطبيق متاح حاليًا على هذه الهواتف التى تعمل بنظام التشغيل المملوك لمايكروسوفت، إلا أنه سيتوقف عن العمل في 31 ديسمبر.

وقالت إدارة واتس آب: "لن تتمكن بعد الآن من استخدام جميع أنظمة تشغيل Windows Phone بعد 31 ديسمبر 2019، وقد لا يتوفر واتس اب في متجر مايكروسوفت بعد 1 يوليو 2020."

ولن تتوقف نهاية الدعم عند هذا الحد، بل سيتوقف واتس آب أيضًا عن العمل على العديد من هواتف أندرويد الذكية وأجهزة الأيفون في الأشهر القادمة.

واعتبارًا من 1 فبراير، لن يتمكن الأشخاص الذين يستخدمون إصدارات Android 2.3.7 أو الأقدم من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من حساباتهم الحالية، وفى الوقت نفسه، ستمنع أجهزة الأيفون التي تعمل بنظام التشغيل iOS 8 والإصدارات الأقدم من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية اعتبارًا من 1 فبراير.
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