حسين أمين: 'مدونة السلوك الإعلامي للطفل' صفحة جديدة وسط التحديات

قال الدكتور حسين أمين مدير مركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية، إن مشروع مدونة السلوك الإعلامي للطفل "كود الطفل"، التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتعاون مع المركز، واليونيسيف، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، بدأت منذ سنتين، وخلال تلك الفترة عمل فريق بحثي متكامل على بنودها.



وأضاف خلال أولى الجلسات التشاورية للمجلس حول مدونة السلوك، أن الفريق البحثي الذي عمل عليها، أولاها أهمية نسبية؛ نظرًا أنه يعمل في سياق متماشي مع سياق يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام بالطفل والأطفال المهمشين.



وتابع: "المشكلة الأساسية التي واجهتنا، أننا ارتأينا أن نراجع المنظمات العالمية، و75 مدونة سلوك للطفل حول العالم، وتمت الموافقة في الاجتماع الأخير مع مكرم محمد والأمانة العامة للأعلى الإعلام عليها".



وأكد "أمين" أن اجتماع اليوم أساسي لتمكين وبداية صفحة جديدة في الإعلام لمنتجات تلائم الطفل المصري، وتستميله في عصر أضحت فيه تعددية القنوات وتخصصاتها مسألة حتمية ووجوبية، واستهداف الأطفال علامة من علامات التجديد.



ولفت "أمين" إلى أن الوضع يملي علينا تحديات، توجب علينا مسؤوليات سواء إعلام دولة أو خاص أو مستقل، بكل أنواعه مقروء ومسموع ومرئي، مؤكدًا أن

الكثير يرى أن إعلام الطفل ليس أساسي، وهي مسألة لابد اطأن تنتهي من أذهاننا.



عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أولى جلساته التشاورية حول مدونة السلوك الإعلامي للطفل "كود الطفل"، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

