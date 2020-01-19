"السياحة والآثار": مد فترة تشغيل الفنادق العائمة لنهاية مارس

قال عبد الفتاح العاصي، رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، إنه تم مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة المتوقفة عن التشغيل، لمدة ثلاثة أشهر إضافية لتنتهي في 31 مارس ٢٠٢٠.



وأضاف أن ذلك يأتي في ضوء حرص وزارة السياحة والآثار، على النهوض بجودة المنتج السياحي المصري بصفة عامة ومنظومة الفنادق العائمة بصفة خاصة، لتتواكب مع المتغيرات العالمية، ومتطلبات السائحين والتدفقات السياحية، فقد تم مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة المتوفقة والتي انتهت في 31 ديسمبر 2019.



وتابع "العاصي" أنه سيتم إخطار الوزارة، في حالة الرغبة في تشغيل هذه الفنادق، وأن هذه القرارات تأتي في إطار تفعيل سياسة الوزارة بشأن تقديم الدعم اللازم لمساندة المستثمرين السياحيين، ورفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري لتتماشي مع الاتجاهات العالمية.