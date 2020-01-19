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كتاب "في الطريق إلى الشِعر" يشارك في معرض الكتاب 2020

الأحد 19/يناير/2020 - 12:07 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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صدر حديثًا عن دار الزيات للنشر والتوزيع، كتاب "في الطريق إلى الشِعر"، للشاعر والناقد: ياسر نور، وذلك ضمن استعدادات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 المقرر إنطلاقها 22 يناير الجاري بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

الكتاب يتضمن رحلة خفيفة موجزة في عالم الشعر، وفيه دليل للشاعر الصاعد والقارئ البسيط، ليتعرفا في ومضات سلسة رشيقة شيقة على شيء من تاريخ الشعر وفنونه وأساليبه، ولكي يتسنى لهما معرفة الفرق بين فنون الأدب العامي الشعرية (الزجل - شعر العامية - الشعر الحلمنتيشي).. وغير ذلك.

ومن المقرر أن تشارك الدار في المعرض هذا العام بالعديد من الإصدارات الجديدة، وتنظيم أكثر من 50 حفل توقيع، وتقدم الدار تخفيضات على إصداراتها تصل إلى 50%، وذلك للتشجيع على القراءة وإقتناء الكتاب.
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