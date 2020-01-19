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تقدم حزب المعارضة الرئيسي في أيرلندا بفارق 12 نقطة عن الحزب الحاكم

الأحد 19/يناير/2020 - 11:57 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أظهر استطلاع للرأي، نُشر اليوم الاحد، تقدم حزب المعارضة الرئيسي في أيرلندا، فيانا فيل، بفارق 12 نقطة على حزب فاين غايل الحاكم، وأجرت الاستطلاع صحيفة صنداي تايمز قبل دعوة رئيس الوزراء ليو فارادكار لانتخابات مبكرة.

ودعا "فارادكار" إلى اقتراع في يوم الثلاثاء 8 فبراير، وانطلاق حملة من شأنها أن تُدخل سجل حزبه في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والاقتصاد السريع في أيرلندا ضد الخدمات العامة المتعثرة وتكاليف المعيشة المرتفعة، لا سيما في مجال الإسكان.

وكان استطلاع صنداي تايمز معتمد على السلوك والاتجاهات حيث وضع الحزبين المهيمنين على مستوى السياسة الأيرلندية على 27 ٪ متجهين إلى المنافسة، لكن الاستطلاع الذي أجري اليوم الأحد أظهر تراجع فاين غايل إلى 20 ٪ في حين قفز منافسه الوسطي إلى 32 ٪، بزيادة خمس نقاط عن الشهر الماضي.

أجري استطلاع الرأي لما يقرب من 1000 ناخب إيرلندي مؤهل في الفترة ما بين 2 و 14 يناير، يوم دعوة "فارادكار" للانتخابات.

وقد كانت علامة فاين غايل الأقل تصنيفًا في السلوك والاتجاهات في تسع سنوات من الاستطلاعات، وحزب فيانا فيل هو الرائد على الإطلاق في هذه السلسلة.

تم إجراء الاستطلاع عندما تعرضت الحكومة لانتقادات شديدة من أحزاب المعارضة لتخطيطها لإحياء ذكرى قوات الشرطة البريطانية التي حاربت الاستقلال الأيرلندي قبل قرن من الزمان. وألغت الحدث الأسبوع الماضي.

استطلاعات الرأي العادية الأخرى التي أجريت في أواخر العام الماضي أشارت إلى أن الحزبين الرئيسيين، اللذين لديهما سياسات متشابهة إلى حد كبير بشأن الاقتصاد وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانا متقاربين بشكل وثيق، لكن حزب فاين غايل كان له تقدم هامشي.

إذا تحولت دراسة اليوم الأحد إلى أصوات يوم الاقتراع، فإن فيانا فيل سيقترب من النسبة المئوية للحصة من الأصوات حيث يمكن أن يحاول تشكيل ائتلاف متعدد الأحزاب مع أحزاب أصغر بدلاً من صفقة "ثقة وإمداد" أخرى.
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