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غدا.. وزير الرياضة يشهد إطلاق برنامج "تحدي الشباب" لعام 2020

الأحد 19/يناير/2020 - 11:58 ص
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أسماء قورة
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يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فعاليات إطلاق برنامج "تحدى الشباب 2020" في نسخته الثانية، الذي تنظمه الوزارة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وهيئة بلان الدولية، غدًا الاثنين الموافق 20 يناير 2020.

يهدف الحدث إلى استضافة شباب مصر الفائز في تحدي الشباب الأول الذي عقد عامي 2018/ 2019 بمشاركة 5 دول هما: "السودان، زيمبابوي، شمال مقدونيا، تايلاند وباكستان"، واستعراض رؤى الشباب المشارك حول أهداف التنمية والتمكين، وكذا برامج تنمية الابتكار والابداع وخدمة المجتمع وتناول قضايا الشباب كقادة للمستقبل.
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الكلمات المفتاحية

وزير الشباب والرياضة الشباب أشرف صبحي

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