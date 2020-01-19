انقطاع الكهرباء 8 ساعات عن منطقة "نجع العرب" في الإسكندرية

تفاجأ أهالي المنطقة في الرابعة و20 دقيقة من صباح اليوم، بأصوات مفزعة صادرة داخل غرفة التحكم الرئيسية للكهرباء بشارع 4، وعقب ذلك إنقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 6 شوارع بالمنطقة، ما أحدث حالة من الغضب بين الأهالي نظرا لإستغاثاتهم المتكررة من سوء حالة الغرفة ومدى تأثير ذلك عليهم.



من جانبها استجابت غرفة عمليات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء لبلاغات المواطنين من إنقطاع التيار، وتوجه فنيين الشركة لموقع البلاغ، وتحديدًا في التاسعة من صباح اليوم، واستمرت أعمال الإصلاح لقرابة الـ3 ساعات حتى عودة التيار إلى المنازل المتضررة في الحادية عشر وعشرون دقيقة من ظهر اليوم.

وتشهد محافظة الإسكندرية، موجة من الطقس السيئ يصاحبها أمطار غزيرة ورياح وانخفاض شديد في درجات الحرارة، لليوم الرابع على التوالي بالتزامن مع نوة "الفيضة الكبرى".

تسببت نوة الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافة الإسكندرية، في إنقطاع الكهرباء عن أكثر من 6 شوارع بمنطقة نجع العرب التابعة لحي غرب الإسكندرية، إذ