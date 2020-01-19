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"الحاج ألمان".. رواية جديدة لإبراهيم أحمد عيسى بمعرض الكتاب 2020

الأحد 19/يناير/2020 - 12:06 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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صدر حديثًا عن دار كتوبيا رواية"الحاج ألمان" للروائي إبراهيم أحمد عيسى، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، وتعد هذه الرواية هي الأولى التي تتناول حرب الريف وبالتحديد معركة أنوال التي أنهزم فيها الإسبان على يد المقاومة الريفية..


"الحاج ألمان" هي الرواية الخامسة للكاتب المصري إبراهيم أحمد عيسى الفائز بجائزة كتارا عن روايته باري أنشودة سودان.. والتي ترجمت للإنجليزية والفرنسية، وقد اتخذ إبراهيم من الرواية التاريخية مشروع أدبي له وتعد هذه الرواية – الحاج ألِمان – إستكمال لهذا المشروع الأدبي..

حيث تدور أحداث الرواية في أجواء ملحمية أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها في المغرب العربي.. وترصد حياة أهل الريف المغربي وتسلط الضوء على مقاومة الأمازيغ للإستعمار الفرنسي والإسباني.. كما تبرز دور القادة المنسيين في تاريخنا مثل " محمد بن عبد الكريم الخطاب – والشريف أحمد الريسوني – وأوحمو الزياني" وكلهم من المقاومين الذين تصدوا للإحتلال في المغرب العربي وهم أيضا رموز وبذور المقاومة التي بفعلها انسحب الإسبان ومن بعدهم الفرنسيين من شمال المغرب.

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معرض القاهرة 2020

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