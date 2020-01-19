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فايلر يتجسس على النجم الساحلي

الأحد 19/يناير/2020 - 11:56 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي - محمد الصو
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طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الجهاز المعاون تجهيز تقرير بالفيديو عن فريق النجم الساحلي التونسي؛ لدراسته بعد مباراة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد على ملعب السلام، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.


وجاء طلب السويسري من الجهاز المعاون بهدف تحديد نقاط القوة والضعف في الفريق التونسي، من خلال تقرير شامل عن مبارياته المحلية والإفريقية قبل لقاء الأهلي في المباراة المقبلة بدوري أبطال إفريقيا.


ويسعى الجهاز الفني للأهلي لتجهيز اللاعبين وتحفيزهم؛ بهدف تحقيق الفوز على النجم الساحلي، في المواجهة المرتقبة؛ لاستعادة صدارة المجموعة الثانية في دوري الأبطال الإفريقي.

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