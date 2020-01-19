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محاضرة فنية أخيرة للاعبي الأهلي مساء اليوم قبل مواجهة المقاولون العرب

الأحد 19/يناير/2020 - 11:54 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي - محمد الصو
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يعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين بفندق الإقامة في الخامسة مساء اليوم، وقبيل التحرك إلى ملعب السلام.

ويسعى فايلر من خلال المحاضرة الفنية لتحديد طريقة اللعب والتأكيد على بعض النقاط الفنية قبل مواجهة المقاولون العرب.
ويخوض الأهلي مواجهة قوية أمام المقاولون العرب في السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.

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اليوم الدوري المصري الدوري الايطالي الان الاهلي والمقاولون

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