Advertisements
Advertisements
Advertisements

الشافعى يستعيد لقب بطولة الجمهورية للجولف

الأحد 19/يناير/2020 - 11:07 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
أسدل الستار على منافسات بطولة الجمهورية المفتوحة للجولف للهواة والتى اقيمت على مدار ثلاثة ايام بملعب نادى جولف اليجريا بمشاركة أفضل اللاعبين من كل اندية اللعبة .


واستطاع لاعب نادى الجزيرة عبد المنعم الشافعى أن يستعيد لقب البطولة هذا العام ليصبح بطل الجمهورية للمرة الثانية حيث سبق له الفوز وحمل الكأس للمرة الاولى فى عام 2016 .


وكتب الشافعى اسمه فى سجل تاريخ البطولة الاقوى محليا والمميزة فى هذا العام حيث يمر على انطلاقها مائة عام حيث اقيمت للمرة الاولى فى عام 1920 وتعتبر واحدة من اقدم البطولات الرياضية فى مصر والشرق الاوسط.


شهدت البطولة منافسات شرسة للغاية استمرت حتى اليوم الاخير واستطاع الشافعى ان يحسمها لصالحه بتسديد 229 ضربة مسجلا 13 ضربة فوق المعدل وبفارق ثلاث ضربات فقط عن الحصان الاسود ومفاجأة البطولة هذا العام اللاعب احمد نعيم المقيم بالامارات وحضر خصيصا للمشاركة بينما جاء بالمركز الثالث حامل اللقب والذى سبق له الحصول على الكأس ثلاث مرات لاعب نادى سبورتنج ممدوح الشيخ مسددا 237 ضربة ومسجلا 21 ضربة فوق المعدل وتقاسم المركز الرابع كل من فارس عبد العزيز وايمن حسين 242 ضربة وحصل على المراكز من السادس الى العاشر على الترتيب كل من احمد مصيلحى  وجارى بروكس وحسن اسماعيل وبطل العالم السابق للاسكواش عمرو شبانة واشرف حسيب .


وفاز بمنافسات النت باحتساب الهانديكاب اللاعب سانج لى وتبعه ثانيا اشرف حسيب وتلاه ثالثا طارق عزمى  بينما حقق ايمن حسين لقب الرواد 242 ضربة فيما حصل جارى بروكس على جائزة الرواد للنت وحصل عمر المهدى على  جائزة افضل ناشئ .


وشهدت البطولة مشاركة لاعبة منتخب مصر للسيدات ونادى سبورتنج دينا ابو العلا وكانت اللاعبة الوحيدة بالاضافة الى اثنين من اللاعبين الناشئين عمر المهدى وعلى سلامة اصغر لاعبى البطولة عشر سنوات .


وعقب انتهاء المنافسات قام رئيس اتحاد الجولف المهندس ايمن حسين وعضو مجلس الادارة المهندس غسان قبانى ومدير نادى جولف اليجريا جوش ونائبه عبد العزيز محمود بتوزيع الجوائز على الفائزين وتسليم كأس البطولة التاريخية الى البطل عبد المنعم الشافعى وذلك فى حضور البطل واللاعب الدولى السابق والحائز على اللقب ثلاث مرات من قبل اعوام 1974 و1975 و1979 عمرو محفوظ .

Advertisements

أخبار تهمك

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

منذ حوالي 17 ساعة

أزارو يفاجئ الأهلي بقرار جديد بعد العرض السعودي

منذ أقل من نصف ساعة

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجآت في تشكيلة ليفربول ومانشستر يونايتد المتوقعة

منذ 36 دقيقة

شوبير يزف خبر سار للأندية المصرية

منذ ساعة

مفاجأة في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 19 ساعة

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

رجال الأعمال انتقدوا سحر نصر أمام "مدبولي" واشترطوا عليه تعديل 6 قوانين

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. زلزال يضرب جنوب الغردقة

منذ ساعة و 14 دقيقة

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

منذ حوالي 15 ساعة

في عيد ميلادها.. معلومات لاتعرفها عن مي عز الدين

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ يوم

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجآت في تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام غرناطة

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:09 ص

شوبير يزف خبر سار للأندية المصرية

مفاجأة في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام المقاولون العرب

09:18 ص

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

03:51 م

مفاجآت في تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام غرناطة

10:15 ص

أزارو يفاجئ الأهلي بقرار جديد بعد العرض السعودي

10:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status