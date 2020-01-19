"الدلتا للسكر": استلام ٢ مليون طن من البنجر هذا الموسم





توقع أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، أن يصل محصول البنجر المستلم لإنتاج السكر إلى ٢ مليون طن خلال الموسم الحالي والذي يبدأ منتصف فبراير المقبل.





وقال أبو اليزيد، إنه تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة وتجهيز خطوط الانتاج بمصنع الشركة استعدادًا لموسم إنتاج السكر من البنجر.





وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن كفاءة التشغيل للمصنع تبلغ ما يقرب من 20 الف طن بنجر يوميا وذلك عقب افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اعمال تطوير خطوط الانتاج فى الموسم الماضى ورفع طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 20 ألف طن بنجر يوميا، لافتا إلى أن معدل إنتاج طن السكر يقرب من 7 طن بنجر، ومن المتوقع استلام كميات من البنجر قد تصل إلى 2 مليون طن بنجر خلال الموسم.





وأوضح "أبو اليزيد" أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتيسير إجراءات استلام البنجر من المزارعين والاستعداد لبدء الموسم الجديد لانتاج السكر المحلى وأن الشركة ستعمل على تذليل اى عقبات لتيسير إجراءات توريد البنجر من المزارعين طوال أيام الموسم، إضافة إلى أنه يتم توفير تقاوى بنجر السكر للمزراعين بسعر مدعم وكذلك توفير الاسمدة والمبيدات بأسعار مدعمة ويتم سدادها لأجل ولحين توريد المزارعين محصول بنجر السكر للشركة واستلام ثمنه، كما يتم توفير وسائل نقل البنجر من المزارعين لمصنع الشركة مجانا فى إطار تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة بنجر السكر.





كما قام " أبو اليزيد "بتفقد مزارع أراضى بنجر السكر للاطمئنان على إنتاجية البنجر، حيث تقوم شركة الدلتا للسكر بتوفير أصناف جيدة من التقاوى للمزراعين وكذلك توفير التوعية والاسترشادات الزراعية، كما قام "أبو اليزيد" بحث المزراعين وتشجيعهم على التوسع فى زراعة البنجر فى السنوات المقبلة، وهو ما لاقى قبولا كبيرا منهم.





جدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد افتتح أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا للسكر ، بمحافظة كفر الشيخ العام الماضى بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع إلى 20 ألف طن بنجر يوميا بعدما كانت 14 ألف طن بنجر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع، وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة، كما افتتح الوزير محطة معالجة مخلفات الصرف الصناعى للمصانع والتى تعد اكبر وأول محطة صرف صناعى تعمل بتكنولوجيا المعالجة البيولوجية حيث تعالج مياة الصرف الصناعىً لحماية البيئة من التلوث المتوقع وقوعة نتجية صرف هذه المياة بما تحتويه من تلوثات وكذلك الحفاظ على نوعية مياة المصرف التى تصب فيه المياه المعالجة.





ويذكر أن شركة الدلتا لبنجر السكر هى شركة حكومية ومن كبرى شركات إنتاج بنجر السكر فى الشرق الأوسط، وأن المصانع الخاصة بها على مساحة 105 أفدنة حيث يوجد لدى الشركة خطين إنتاج بكفاءة إنتاجية 350 ألف طن وتمثل 13% من احتياجات مصر من السكر، وأن الحكومة حريصة على تطوير زراعة وإنتاج السكر من البنجر وكذلك المحاصيل المرتبطة بإنتاج السكر مثل القصب، حيث تعد ذلك من أهم الصناعات التحويلية