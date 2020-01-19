Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الدلتا للسكر": استلام ٢ مليون طن من البنجر هذا الموسم

الأحد 19/يناير/2020 - 10:56 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

توقع أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، أن يصل محصول البنجر المستلم لإنتاج السكر إلى ٢ مليون طن خلال الموسم الحالي والذي يبدأ منتصف فبراير المقبل.

وقال أبو اليزيد، إنه تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة وتجهيز خطوط الانتاج بمصنع الشركة استعدادًا لموسم إنتاج السكر من البنجر.

 وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن كفاءة التشغيل للمصنع تبلغ  ما يقرب من 20 الف طن بنجر يوميا  وذلك عقب  افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  اعمال تطوير خطوط الانتاج فى الموسم الماضى  ورفع طاقة  تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 20 ألف طن بنجر يوميا، لافتا إلى أن معدل إنتاج طن السكر  يقرب من 7 طن بنجر، ومن المتوقع استلام كميات من البنجر قد تصل إلى 2 مليون طن بنجر خلال الموسم.

وأوضح "أبو اليزيد" أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  وجه بتيسير إجراءات استلام  البنجر من المزارعين والاستعداد لبدء الموسم الجديد لانتاج السكر المحلى وأن الشركة ستعمل على تذليل اى عقبات لتيسير إجراءات توريد البنجر من المزارعين طوال أيام الموسم، إضافة إلى أنه يتم توفير تقاوى بنجر السكر للمزراعين  بسعر مدعم وكذلك توفير الاسمدة والمبيدات بأسعار مدعمة ويتم سدادها لأجل ولحين توريد المزارعين محصول بنجر السكر  للشركة واستلام ثمنه، كما يتم توفير وسائل نقل البنجر من المزارعين لمصنع الشركة مجانا  فى إطار تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة بنجر السكر.

كما قام " أبو اليزيد "بتفقد  مزارع أراضى بنجر السكر للاطمئنان على إنتاجية  البنجر، حيث تقوم شركة الدلتا للسكر بتوفير أصناف جيدة من التقاوى  للمزراعين وكذلك توفير التوعية والاسترشادات الزراعية،  كما قام "أبو  اليزيد" بحث المزراعين وتشجيعهم على التوسع فى زراعة البنجر فى السنوات المقبلة، وهو ما لاقى قبولا كبيرا منهم.

جدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية كان  قد افتتح  أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا  للسكر ، بمحافظة كفر الشيخ العام الماضى بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع إلى 20 ألف طن بنجر يوميا  بعدما كانت 14 ألف طن  بنجر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع، وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة، كما افتتح الوزير محطة معالجة مخلفات الصرف الصناعى للمصانع والتى تعد اكبر وأول محطة صرف صناعى تعمل بتكنولوجيا المعالجة البيولوجية حيث تعالج مياة الصرف الصناعىً لحماية البيئة من التلوث المتوقع وقوعة نتجية صرف هذه المياة بما تحتويه من تلوثات وكذلك الحفاظ على نوعية مياة المصرف التى تصب فيه المياه المعالجة.

ويذكر أن شركة الدلتا لبنجر السكر هى شركة حكومية ومن كبرى شركات إنتاج  بنجر السكر فى الشرق الأوسط، وأن المصانع الخاصة بها على مساحة 105 أفدنة حيث يوجد لدى الشركة خطين إنتاج بكفاءة  إنتاجية  350 ألف طن وتمثل 13% من احتياجات مصر من السكر، وأن الحكومة حريصة على تطوير زراعة وإنتاج السكر من البنجر وكذلك المحاصيل المرتبطة بإنتاج السكر مثل القصب، حيث تعد ذلك من أهم الصناعات التحويلية
Advertisements

أخبار تهمك

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يزف خبر سار للأندية المصرية

منذ ساعة

عاجل.. زلزال يضرب جنوب الغردقة

منذ ساعة و 16 دقيقة

رجال الأعمال انتقدوا سحر نصر أمام "مدبولي" واشترطوا عليه تعديل 6 قوانين

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجآت في تشكيلة ليفربول ومانشستر يونايتد المتوقعة

منذ 38 دقيقة

أزارو يفاجئ الأهلي بقرار جديد بعد العرض السعودي

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ يوم

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجآت في تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام غرناطة

منذ أقل من ساعة

في عيد ميلادها.. معلومات لاتعرفها عن مي عز الدين

منذ أقل من ساعة

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

منذ حوالي 15 ساعة

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:09 ص

شوبير يزف خبر سار للأندية المصرية

مفاجأة في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام المقاولون العرب

09:18 ص

أزارو يفاجئ الأهلي بقرار جديد بعد العرض السعودي

10:48 ص

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

03:51 م

مفاجآت في تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام غرناطة

10:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status