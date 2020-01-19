Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الخزانة البريطاني يحذر الشركات الوطنية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

الأحد 19/يناير/2020 - 10:45 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
حذر وزير الخزانة البريطاني، ساجد جاويد، الشركات الوطنية من أنه لن يكون هناك أي "تحالف" مع الاتحاد الأوروبي بعد مغادرة بريطانيا للكتلة في 31 يناير على الرغم من دعوات من رجال الأعمال، مشددًا على أن الشركات لديها ثلاث سنوات للتحضير للواقع الاقتصادي الجديد.

وقال "جاويد" لصحيفة فاينانشال تايمز، في إشارة إلى الأشهر الـ 11 المقبلة من المفاوضات التجارية مع الأعضاء الـ 27 المتبقين في الاتحاد الأوروبي: "لن يكون هناك محاذاة، لن نكون خاضعين للقواعد، ولن نكون في السوق الموحدة ولن نكون في الاتحاد الجمركي - وسنفعل ذلك بنهاية العام".

وأضاف وزير الخزانة: "بمجرد التوصل إلى هذا الاتفاق مع أصدقائنا الأوروبيين، سنظل أحد أكثر الاقتصاديات نجاحًا على وجه الأرض".

في حديثه إلى "فاينانشيال تايمز"، شدد "جاويد"، أيضًا، على أنه في حين أن بعض الشركات البريطانية قد تخسر بالفعل من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه كان على ما يرام مع ذلك، مما يشير إلى حاجة الشركات إلى "التكيف" مع العلاقات التجارية الجديدة.

واختتم المستشار: "سيكون هناك تأثير على العمل بطريقة أو بأخرى، وبعضها سيستفيد، والبعض الآخر لا".

من المتوقع أن تثير تصريحات وزير الخزانة المزيد من المخاوف بين الشركات البريطانية، بما في ذلك قطاعات الصناعات التحويلية الكبيرة، لا سيما في صناعة السيارات وإنتاج الغذاء، والتي تخشى الآن من أن عدم وجود ترتيبات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي لن يؤدي إلا إلى إدخال شيكات جديدة وأعلى الأسعار.

وقال رئيس اتحاد الطعام والشراب تيم ريكيروفت، عقب مقابلة "جاويد"، وفق ما نقلت عنه وكالة "أسوشيتد برس": "سيعني ذلك أنه سيتعين على الشركات أن تتكيف مع عمليات الفحص والإجراءات والإجراءات الجديدة المكلفة التي ستشكل عائقًا أمام التجارة الخالية من الاحتكاك مع الاتحاد الأوروبي وقد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار".

أخيرًا، من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير بعد ثلاث سنوات من المناقشات والمفاوضات، لكن من المتوقع أن تستمر المحادثات التجارية مع الدول الأعضاء المتبقية خلال فترة انتقالية مدتها 11 شهرًا.

في حين اقترح الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، أن لندن يمكن أن تستفيد من التعريفة الجمركية الصفرية مع الكتلة في مقابل البقاء على اتصال مع اللوائح الأوروبية، ألقى بوريس جونسون جانبا هذا الخيار، مشيرًا إلى الحاجة إلى الخروج تمامًا عن تشريع بروكسل.

Advertisements

أخبار تهمك

رجال الأعمال انتقدوا سحر نصر أمام "مدبولي" واشترطوا عليه تعديل 6 قوانين

منذ حوالي 12 ساعة

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يزف خبر سار للأندية المصرية

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجآت في تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام غرناطة

منذ ساعة

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

في عيد ميلادها.. معلومات لاتعرفها عن مي عز الدين

منذ أقل من ساعة

عاجل.. زلزال يضرب جنوب الغردقة

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 21 ساعة

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ يوم

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

منذ حوالي 15 ساعة

أزارو يفاجئ الأهلي بقرار جديد بعد العرض السعودي

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

منذ حوالي 17 ساعة

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجآت في تشكيلة ليفربول ومانشستر يونايتد المتوقعة

منذ 40 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:09 ص

شوبير يزف خبر سار للأندية المصرية

مفاجأة في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام المقاولون العرب

09:18 ص

أزارو يفاجئ الأهلي بقرار جديد بعد العرض السعودي

10:48 ص

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

03:51 م

مفاجآت في تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام غرناطة

10:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status