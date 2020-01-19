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"التخطيط": إنطلاق التدريب على جائزة مصر للتميز الحكومي للمحليات

الأحد 19/يناير/2020 - 10:57 ص
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بوابة الفجر
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بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أول أيام التدريب علي جائزة مصر للتميز الحكومي في نسختها الثانية للعام 2020 لتنطلق بالمحليات. 
 
وأشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التدريب بدأ بخمس محافظات شملت القاهرة، والمنوفية، وبني سويف والجيزة، والفيوم.
 
وأوضحت "السعيد" أن مرحلة استكمال البيانات بدأت في ديسمبر الماضي لتبدأ مرحلة التدريب والتي تستمر علي مدار شهري يناير وفبراير 2020 ثم مرحلة متابعة تفعيل المنظومة بالجهة بدءًا من يناير الجاري وحتي أبريل 2020فضلًا عن مرحلة تقييم طلبات الترشيح والتي تبدأ في منتصف أبريل القادم وحتي منتصف مايو ثم مرحلة التقييم والزيارات الميدانية علي مدار شهري يونيو ويوليو 2020 تنتهي بحفل توزيع الجوائز في أكتوبر القادم.
 

وأوضحت "السعيد" أن التقديم للجائزة تم بشكل طوعي العام الماضي مؤكدة حرص الوزارة علي تقديم التدريبات اللازمة للمتقدمين للحصول علي الجائزة بالمحافظات كافة.
 
وأضافت السعيد أن منظومة التميز الحكومى تعكس ثقافة التميز المؤسسي والعقلية القيادية التي تؤمن بأهمية الابتكار وجودة العمل في تحقيق الريادة وتمكين الحكومات. 
 
جدير بالذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومى تضم جوائز التميز المؤسسى وجوائز التميز الفردى، وتنقسم جوائز التميز المؤسسي إلى جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وتشمل الوحدات المحلية (محافظات، مراكز، مدن، أحياء، قرى)، والمؤسسات التعليمية (الكليات الحكومية)، وجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية وتشمل منافذ تقديم الخدمات (مكاتب البريد، مكاتب الشهر العقاري، المراكز التتكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء والمدن، مكاتب التأهيل الاجتماعى ومراكز التأهيل الشامل لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة)، وجائزة المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الذكية (الموقع الإلكترونى وتطبيق الهاتف المحمول)، كما تضم جوائز التميز الفردى جائزة القيادات المتميزة وتخصص للمتميزين بالمراكز القيادية (رئيس قطاع، رئيس إدارة مركزية، مدير عام، مدير إدارة)، وجائزة الابتكار والابداع لأى بحث تطبيقي أو فكرة إصلاحية.
 
ويُشار إلى أن العام الماضي شهد تم استقبال ترشيحات لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة من 290 كلية ، 31 مدينة، 15 قرية، 141 مركز وحول جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية تم استلام طلبات ترشح من 226 مكتب بريد، و64 مكتب شهر عقاري وتوثيق، و19 مكتب تأهيل اجتماعي، 158 مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين بالأحياء والمدن، وفيما يخص جوائز التميز الفردي، ترشح 39 رئيس قطاع، 99 رئيس إدارة مركزية، 333 مدير عام، 274 مدير إدارة ضمن جوائز التميز الفردي، فضلًا عن تلقي عدد كبير من الأفكار والأبحاث الإبداعية والتي تعد من الغايات الرئيسة لجائزة مصر للتميز الحكومي حيث ورد نحو 157 فكرة إبداعية من الوزارات ونحو 72 بحث من المحافظات في فئة جائزة الابداع والابتكار.
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