مؤشر سوق دبي المالي يصل لمستوى 2847.90 نقطة مع بداية تعاملات الإثنين





سوق دبى المالى





إستهل سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.69% رابحا 19.62 نقطة ليصل إلى مستوى 2847.90 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى العقارات والبنوك ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي اليوم نحو 59.9 مليون سهم محققة ما قيمته 79.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 913 صفقة لعدد 27 سهما، وارتفع 14 سهما، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 4 أسهم.









وعلي مستوي أداء القطاعات بسوق دبي المالي اليوم ، فقد ارتفع نحو 5 قطاعات جاء على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.67%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.69%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.87%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.71%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.65%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.30%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.19%.





وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضاً بسوق دبي المالي اليوم ، فقد تصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دى إكس بى انترتيمنتس بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 2.48%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.74%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 2.82%.