Advertisements
Advertisements
Advertisements

المرصد السوري: 3660 مرتزقًا نقلتهم تركيا إلى ليبيا

الأحد 19/يناير/2020 - 10:57 ص
Advertisements
مرتزقة
مرتزقة
وكالات
Advertisements

قال المرصد السوري، إن عدد المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا، بلغ 3660، في زيادة جديدة، تشير إلى إصرار تركيا على استمرار التدخل العسكري في ليبيا.

                                                        

 وفضحت لقطات مصورة، الدور التركي المشبوه في ليبيا، في محاولة لفرض حكم "الإخوان" على ليبيا، بحسب ما أكده رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح.

 

وأضاف عقيلة صالح، أن تركيا جزء من المشكلة، وليست جزءاً من الحل في ليبيا، مؤكدًا أنه يجب خروج ما سمّاها "العصابات" من العاصمة الليبية، لاستمرار وقف إطلاق النار.

 

وقد نشرت وسائل إعلام تابعة للحكومة السورية، وأخرى للمعارضة، مقطع فيديو لبعض المرتزقة التابعين لميليشيات سورية موالية لتركيا، داخل طائرة ركاب، أثناء توجهها إلى طرابلس.

 

واستمرت ميليشيات طرابلس وتركيا في خرق الهدنة، وقامت القوات التركية بتركيب منظومة دفاع جوي أمريكية في مطار معيتيقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مرتزقة سوريين ليبيا تركيا الميليشيات السورية

أخبار تهمك

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يزف خبر سار للأندية المصرية

منذ أقل من ساعة

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجآت في تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام غرناطة

منذ أقل من ساعة

رجال الأعمال انتقدوا سحر نصر أمام "مدبولي" واشترطوا عليه تعديل 6 قوانين

منذ حوالي 12 ساعة

في عيد ميلادها.. معلومات لاتعرفها عن مي عز الدين

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. زلزال يضرب جنوب الغردقة

منذ ساعة و 7 دقيقة

مدافع ليفربول يرفض تقديم بلاغ ضد رحيم ستيرلينج

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ يوم

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 19 ساعة

يحصلون على مليون دولار شهريًا.. تسريب جديد يفضح الإخوان

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

قطر تلجأ للمرتزقة التشاديون لتشتيت الجيش الليبي

تركيا تجند مرتزقة سوريين للحرب في ليبيا (فيديو)

فيديو يكشف تضاعف أعداد مرتزقة "أردوغان" في ليبيا

المرصد السوري: أردوغان مستمر في تجنيد ونقل المرتزقة إلى ليبيا

مقتل 3 من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا في ليبيا

المرصد السوري: نقل 1600 مقاتل من المرتزقة الموالية لتركيا إلى ليبيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:09 ص

شوبير يزف خبر سار للأندية المصرية

مفاجأة في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام المقاولون العرب

09:18 ص

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

03:51 م

مفاجآت في تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام غرناطة

10:15 ص

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

07:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status