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ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

الأحد 19/يناير/2020 - 10:51 ص
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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بورصة الكويت

إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بصعود 9 قطاعات على رأسها البنوك ، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.48% رابحا 30.440 نقطة ليصل إلى مستوى 6381.64 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.54% رابحاً 38.460 نقطة ليصل إلى مستوى 7127.96 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.27% رابحاً 13.280 نقطة ليصل إلى مستوى 4899.23 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على عدد  112 مليون سهم بقيمة 25.6 مليون دينار كويتى عبر 4641 صفقة.

 
وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت،حيث جاء على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.69%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.58%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.45%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.10%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.09%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.08%.

 
وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت اليوم ، فقد جاء سهم "شركة أموال الدولية للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 8.85%، ثم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 6.25%، فيما تصدر سهم "الشركة الوطنية للرماية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.09% ثم شركة أجيال العقارية الترفيهية بنسبة 6.59%، ثم شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 5.80%
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