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كارتيرون يجهز سلاح جديد في الزمالك قبل موقعة مازيمبي

الأحد 19/يناير/2020 - 10:47 ص
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كارتيرون
كارتيرون
الفجر الرياضي
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قام الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، بطلب قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق، فى قائمة الأبيض بسجلات اتحاد الكرة، خلال الفترة الحالية.

ويبدوا أن كارتيرون مقتنع بقدرات المهاجم الكونغولي، حيث يبدء بالاستعانة بجهوده فى المرحلة المقبلة، ويرتبط الأبيض بمجموعة من المباريات المتتالية خلال المرحلة القادمة بالمنافسات المختلفة على المستوى المحلى أو القارى.

ويستعد الزمالك في الفترة الحالية لخوض المواجهة الحاسمة للفريق فى دورى أبطال إفريقيا أمام مازيمبى الكونغولى، التى ستقام يوم الجمعة المقبلة، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، والتى يبحث فيها الزمالك عن الفوز لحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية بشكل رسمى.

واستجابة إدارة الكرة بنادى الزمالك، لمطلب الفرنسى بقيد كاسونجو فى قائمة الفريق الفريق سواء المحلية أو الإفريقية، لذا يدرس الفرنسى كارتيرون الاستعانة باللاعب فى المرحلة المقبلة والتى يستهلها الفريق بمواجهة مازيمبى حال إنهاء إجراءات قيده بجانب التأكد من جاهزيته الكاملة سواء الفنية أو البدنية للتواجد فى المواجهة.
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