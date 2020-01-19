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القمة الإفريقية البريطانية تبحث فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية

الأحد 19/يناير/2020 - 10:49 ص
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المهندس يحيى زكي
المهندس يحيى زكي
محمد عزام
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يتوجه المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة في فعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية، والتي تنعقد على مدار 3 أيام بمشاركة العديد من الحكومات والمؤسسات الدولية لاستعراض وتعزيز الفرص الاستثمارية في القارة السمراء.

وأوضح المهندس يحيى زكي، أن القمة تعد فرصة للمنطقة الاقتصادية باعتبارها تجمعًا دوليًا سيسهم في خلق العديد من المباحثات والشراكات التي من شأنها توفير المزيد من الفرص الاستثمارية للمنطقة، مضيفًا: "نسعى لتحقيق نجاحات وعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة بعد عملية التطوير التي حدثت في المناطق الصناعية والموانئ، وما تتميز به الهيئة في كثير من الجوانب الإدارية والتشريعية".

جدير بالذكر أن قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية هي أكبر حدث استثماري سنوي يقام للمرة الثامنة خارج إفريقيا، ويهدف إلى تعزيز الشراكة بين بريطانيا والدول الإفريقية في سبيل بناء مستقبل آمن ومزدهر للجميع، إلى جانب عقد استثمارات جديدة وكبيرة لخلق فرص عمل.

ومن المقرر أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 350 متحدثًا خلال أكثر من 30 جلسة تركز على دول مصر والجزائر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، وتجمع القمة قادة سياسيين ورجال أعمال أفارقة مع حكومة المملكة المتحدة والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية البريطانية.
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الكلمات المفتاحية

قناة السويس المهندس يحيى زكي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس أخبار مصر

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