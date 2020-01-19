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مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.22% بمستهل التعاملات

الأحد 19/يناير/2020 - 10:44 ص
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سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
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سوق الأسهم السعودية 

إستهل سوق الأسهم السعودية ، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.22% رابحا 18.60 نقطة ليصل إلى مستوى 8478.40 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.38% رابحا 28.14 نقطة ليصل إلى مستوى 7408.06 نقطة ، وبلغ حجم التداول بسوق الأسهم السعودية اليوم نحو ، 44.4 مليون سهم بقيمة 900.2 مليون ريال، وارتفعت أسهم 133 شركة، فيما تراجع 42 شركة.

 

وعن مستوي أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية اليوم ، فقد اارتفع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.78%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.18%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.85%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.82%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.81%، ثم قطاعى إدارة وتطوير العقارات والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.48%، ثم قطاع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.14%.

 
وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق الأسهم السعودية اليوم ، فقد جاء سهم "إكسترا" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.90% ، بعدما أعلنت عن نتائجها المالية خلال عام 2019، وارتفع صافى الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 205.8 مليون ريال العام الماضى، مقابل نحو 161.2 مليون ريال للعام السابق، بنسبة نمو 27.67%، ثم أسيج 4.34%، ثم عناية بنسبة 4.10%، فيما جاء سهم "الخبير ريت" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 1.92%، ثم متلايف إيه أى جى العربى بنسبة 1.33%، ثم المعذر ريت بنسبة 1.23%. 

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