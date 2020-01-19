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أزارو يفاجئ الأهلي بقرار جديد بعد العرض السعودي

الأحد 19/يناير/2020 - 10:48 ص
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أزارو
أزارو
علي نبوي
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن السبب وراء تعثر مفاوضات النادي الأحمر مع تظيره الاتفاق السعودي للحصول على خدمات المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال المصدر بأن النادي السعودي طلب الحصول على خدمات أزارو مقابل دفع مبلغ 300 ألف دولار للنادي الأهلي، و500 ألف دولار للمهاجم المغربي.

وأضاف المصدر بأن أزاو وضع شرطًا تعجيزيًا للموافقة على رحيله للنادي السعودي وهو حصوله على مليون و800 ألف دولار خلال الـ6 أشهر للموافقة على الرحيل عن الأهلي والانضمام للاتفاق.

وكان النادي الأهلي قد أعلن تعاقده مع السنغالي أليو بادجي قادمًا من رابيد فيينا النمساوي لمدة 4 مواسم ونصف مقابل 2 مليون يورو لدعم هجوم الفريق الأحمر.

وسيتعين على الفريق الأحمر استبعاد واحدًا من لاعبيه الأجانب من أجل قيد المهاجم السنغالي الجديد في قائمته المحلية.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء اليوم الأحد على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
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