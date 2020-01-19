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انطلاق مسابقة "حكاية أثر" بجوائز يومية 500 جنيه

الأحد 19/يناير/2020 - 10:47 ص
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الدكتورة هالة عفيفي
الدكتورة هالة عفيفي
حسام زيدان
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قالت الدكتورة هالة عفيفي، وكيلة كلية الآثار لخدمة وتنمية المجتمع، إن سيتم إطلاق مسابقة بعنوان، "حكاية أثر"، في إطار إعلان الأمم المتحدة واليونسكو "القاهرة" عاصمة الثقافة العربية.

وأضافت أن فعاليات المسابقة ستبدأ اليوم الأحد 19 يناير، وستستمر لمدة 20 يومًا، وهي موجهة للأعمار ما بين 12 إلى 18 عاما وجوائزها يومية قدرها 1000 جنيه مصري.

وعن تفاصيل المسابقة أوضحت أنها "أونلاين" على موقع وزارة الشباب والرياضة الإلكتروني، حيث يتوجب على الراغب في الاشتراك البحث عن الموقع، ثم التسجيل في المسابقة ثم الإجابة على الأسئلة، التي تتعلق بالآثار والتراث المصري، ويوميًا سيتم منح 1000 جنيه مصري، لاثنين من الفائزين بواقع 500 جنيه للمتسابق.

 

وأردفت أن دورنا كأساتذة للآثار، لا ينحصر فقط في الجانب الأكاديمي والتعليمي، لذا أطلقت الكلية عدة مبادرات لرفع الوعي الأثري لدى جموع المواطنين.


واختتمت بأنه في إطار ذلك، جاء التعاون ما بين قطاع خدمة المجتمع بكلية الآثار جامعة القاهرة، مع الإدارة المركزية للبرلمان والطلائع بوزارة الشباب والرياضة، لنشر هذا الوعي الأثري ما بين الشباب.

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